Евертон з Миколенком здобув першу перемогу в сезоні: як зіграв українець
У суботу, 28 вересня, відбулися матчі 6-го туру чемпіонату Англійської Прем'єр-ліги. У Ліверпулі на "Ґудісон-Парк" Евертон приймав лондонський Крістал Пелес.
Евертон – Крістал Пелес 2:1
Голи: Макніл, 47, 54 – Геї, 10
Перед звітним матчем обидві команди перебували на дні турнірної таблиці. Евертон у п'яти попередніх турах заробив лише один бал, а Крістал Пелес – три, пише 24 Канал.
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Вольова перемога Евертона
Головний тренер "ірисок" Шон Дайч довірив місце у стартовому складі Віталію Миколенку. Українець повернувся до основи після травми, через яку пропустив два попередні поєдинки "синіх".
Гості першими відкрили рахунок у матчі. Захисник "орлів" Марк Геї скористався пасом Максенса Лекруа та переправив м'яч до сітки воріт. До перерви рахунок зустрічі не змінився.
На початку другого тайму "іриски" видали результативний відрізок. На 47-й хвилині Макніл неймовірним ударом зрівняв рахунок, а на 54-й він же замкнув передачу Гаррісона.
У підсумку Евертон здобув першу перемогу в сезоні. Віталій Миколенко відіграв весь поєдинок. Від Whoscored українець отримав невисоку оцінку – 6,7 бала, а від Sofascore – 6,8.
- Евертон після 6 турів набрав 4 бали та піднявся на 15 сходинку турнрної таблиці.
- Крістал Пелес з трьома очками займає 17-те місце.