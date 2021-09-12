Безславне повернення: Холіфілд програв Белфорту нокаутом у першому поєдинку за 10 років – відео

В ніч на 12 вересня у Флориді відбувся вечір боксу від компанії Triller. У головному бою зустрічалися колишній чемпіон світу з боксу, 58-річний Евандер Холіфілд і ексчемпіон UFC, 44-річний Вітор Белфорт.

Молодість перемогла досвід

Більш молодому бійцю вдалося потрясти легенду в першому раунді ударом по корпусу. Потім він почав добивати пораненого звіра.

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Спочатку Холіфілд втратив рівновагу і випав за канати після спроби пробити назустріч. Але потім він впав по-справжньому, коли суперник дістав його ударом. Евандер піднявся на ноги досить швидко, але відразу пропустив знову і рефері зупинив поєдинок – перемога Белфорта технічним нокаутом в першому раунді.

Відео нокауту в бою Евандер Холіфілд – Вітор Белфорт