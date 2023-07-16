Зірку Барселони, який грав у Росії, звинувачують у булінгу, переслідуванні й маніпуляції країною

Ексзірка Барселони Самюель Ето'о після закінчення кар'єри систематично потрапляє до скандалів. Стало відомо про нові деталі поведінки ексфутболіста та його дії на посаді президента федерації футболу Камеруну.

Колишній віцепрезидент Федерації футболу Камеруну Анрі Ньялла Куан розповів багато цікавих деталей про діяльність нинішнього президента ФФК Самюеля Ето'о. Він звинуватив ексзірку Барселони у багатьох діях, деякі з яких тягнуть і на проблеми з законом.

Ето'о платив гроші, щоб слідкувати за чиновником та погрожував його родині Ексчиновник розкрив подробиці конфлікту голкіпера Інтера, на якого претендує Манчестер Юнайтед, Андре Онана з легендарним гравцем Самюелем Ето'о, через який воротар вирішив закінчити кар'єру у збірній. Ба більше, він звинуватив Ето'о у впливі на керівництво Інтера, щоб воно відмовилося вд послуг Онани. Виклик Андре Онани до національної збірної залежить від президента Федерації. Я запитав Ето'о офіційно про майбутнє нашого воротаря в команді, і він відповів, що кар'єра хлопця завершена. Він надіслав лист Інтеру, щоб клуб позбувся його. Тож як хтось може бути таким злим?

– обурився Анрі Ньялла Куан.

Також, за словами колишнього віцепрезидента ФФК, Ето'о давить своїм авторитетом зірок національної команди Камеруну та навіть головного тренера, тим самим створюючи авторитарну систему у федерації місцевого футболу й хоче узурпувати владу:

"Жоден член генеральної асамблеї Федерації футболу Камеруна ніколи не пропонував продовжити термін повноважень президента з 4 до 7 років. Єдине, що обговорювалося, це збільшення кількості термінів президента з двох до трьох термінів по 4 роки, як це відбувається в CAF і ФІФА. Ето'о маніпулює цілою країною!"



До цих звинувачень ще й додаються замовчування контрактних спонсорських умов пов'язаних зі збірною Камеруну, а найголовніше – погрози родині Анрі Ньялла Куана.

Я був президентом маркетингового комітету FECAFOOT, але я не мав доступу до жодного документа, пов'язаного з різними спонсорами. Я не знаю, скільки коштують контракти з One All Sports, Orange і MTN. Я кілька разів вимагав ці документи, останній раз допитуючи президента, але співробітники Федерації сказали мені, що вони мені їх не дадуть. Ето'о дав 1 мільйон франків футбольному чиновнику, щоб той стежив за мною, і цей чоловік почав погрожувати моїй сім'ї. Я зв'язався з прокурором, який вжив заходів, щоб гарантувати мою безпеку,

– розповів колишній функціонер.

Нагадаємо, що під час чемпіонату світу в Катарі Ето'о також потрапив до скандалу, коли з кулаками накинувся на фаната й повалив того на землю ударом ногою.

То ж, навіть, якщо не всі факти, які озвучив Анрі Ньялла Куан, є на 100 відсотків правдивими, можна констатувати, що Самюель Ето'о після закінчення кар'єри втратив голову. Хоча немає чому дивуватися – він грав у Росії, без наслідків це не могло обійтися.