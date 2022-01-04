На етапі Кубка світу в Обергофі перенесли чоловічий спринт: відомо причину
4 січня 2022 , 07:50Читать новость на русском
Джерело:IBU
Міжнародна спілка біатлоністів затвердила зміну розкладу п'ятого етапу Кубка світу. Він пройде в німецькому Обергофі.
Через теплу погоду та прогнозований дощ 6 січня, чоловічий спринт перенесено на п'ятницю, 7 січня на 11:30. Розклад інших перегонів залишається незмінним.
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Після внесення змін програма етапу виглядає так:
7 січня. 13:30. Спринт. Чоловіки
7 січня. 16:15. Спринт. Жінки
8 січня. 14:15. Змішана естафета
8 січня. 16:45. Сінгл-мікст
9 січня. 14:30. Гонка переслідування. Чоловіки
9 січня. 16:45. Гонка переслідування. Жінки
Інші зміни
- Також у зв'язку з посиленням епідеміологічної ситуації в Європі, IBU посилив антиковідні правила на всіх січневих етапах Кубка світу та Кубка IBU.
- Тепер усі учасники зобов'язані проходити ПЛР-тести для акредитації, а також додатковий тест (ПЛР та антиген) – після акредитації.
- Також для організації безперебійної процедури тестування IBU знову використовуватиме власну лабораторію.