Естонський Калев залишив склад учасників Єдиної ліги ВТБ через вторгнення Росії в Україну

24 лютого 2022 , 19:32
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Джерело:

твітер Калева

Спортивні спільноти не стоять осторонь останніх подій в Україні. Естонський баскетбольний клуб Калев підтримав Україну.

Талліннський Калев офіційно залишив ряди учасників Єдиної ліги ВТБ. У клубі засудили дії Росії. 

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"Через російську агресію, яка призвела до війни в Україні, ми припинимо наш виступ у Єдиній лізі ВТБ, оскільки не бачимо можливості продовжувати після кроків, зроблених Росією. Наша команда проти всякого роду насильства та військових дій", – йдеться у повідомленні.

У нас довгострокові відносини з Єдиною лігою ВТБ, які дали нашій команді та баскетболістам можливість грати у лізі високого рівня –  але дії, які вчинила Росія – неприйнятні,
– додали у клубі.

Після 12 матчів регулярного чемпіонату сезону-2021/2022 талліннський клуб перебував на 10-й позиції у чемпіонаті, маючи у своєму активі три перемоги у 13 зустрічах.

Єдина ліга ВТБ –  міжнародна професійна чоловіча клубна баскетбольна ліга, заснована в 2008 році. До неї входять переважно російські клуби, а також деякі інші з сусідніх країн. З 2013 року це перший рівень російського професійного клубного баскетболу.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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Автор: Дарина Жданович