Талліннський Калев офіційно залишив ряди учасників Єдиної ліги ВТБ. У клубі засудили дії Росії.

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"Через російську агресію, яка призвела до війни в Україні, ми припинимо наш виступ у Єдиній лізі ВТБ, оскільки не бачимо можливості продовжувати після кроків, зроблених Росією. Наша команда проти всякого роду насильства та військових дій", – йдеться у повідомленні.

У нас довгострокові відносини з Єдиною лігою ВТБ, які дали нашій команді та баскетболістам можливість грати у лізі високого рівня – але дії, які вчинила Росія – неприйнятні,

– додали у клубі.

Після 12 матчів регулярного чемпіонату сезону-2021/2022 талліннський клуб перебував на 10-й позиції у чемпіонаті, маючи у своєму активі три перемоги у 13 зустрічах.

Єдина ліга ВТБ – міжнародна професійна чоловіча клубна баскетбольна ліга, заснована в 2008 році. До неї входять переважно російські клуби, а також деякі інші з сусідніх країн. З 2013 року це перший рівень російського професійного клубного баскетболу.

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