Чемпіонська перемога: Барселона відвантажила 4 м'ячі Еспаньйолу та достроково виграла Ла Лігу
Команда Хаві забезпечила золоті нагороди чемпіонату за чотири тури до фінішу. Знаменна подія в історії клубу відбулася за підсумком каталонського дербі.
Еспаньйол – Барселона 2:4
Голи: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 – Левандовський, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53.
Перемога у каталонському дербі забезпечувала достроковий титул чемпіона Ла Ліги. Тож "блаугранас" вирушили на матч до Еспаньола, щоб здобути бажане чемпіонство, пише 24 Канал.
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Тотальна перевага нового чемпіона
Підопічні Хаві не стали відкладати справу в довгу шухляду і вже до перерви створили комфортну перевагу в три м'ячі. Першим у ворота "біло-синіх" забив гол Роберт Левандовський. Польський форвард вийшов віч-на-віч з голкіпером Еспаньола та холоднокровно пробив по центру воріт.
На 20-й хвилині поєдинку перевагу Барселони подвоїв захисник Алехандро Бальде. А за 5 хвилин до завершення першого тайму Левандовський оформив дубль, скориставшись пасом Рафіньї.
Після перерви французький захисник "блаугранас" Жуль Кунде зробив рахунок 4:0 на користь гостей. Здобувши значну перевагу, підопічні Хаві розслабилися, чим скористалися суперники.
Пуадо та Хоселу скоротили розрив у рахунку, але на більше гравців Еспаньола не вистачило. У підсумку Барселона здобула впевнену перемогу 4:2 та вперше за останні чотири сезони стала чемпіоном Іспанії.
Відеоогляд матчу Еспаньйол – Барселона