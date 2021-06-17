Еріксену встановлять кардіостимулятор після зупинки серця під час матчу Євро-2020

Лідеру збірної Данії Крістіану Еріксену встановлять кардіостимулятор після страшного епізоду в матчі Євро-2020 проти Фінляндії. Під час гри хавбек впав на газон без свідомості – у нього повністю зупинилося серце.

Лікар данської національної команди Мортен Бесен, який боровся за життя півзахисника просто на футбольному полі, заявив, що Крістіану Еріксену зроблять операцію.

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Після того, як Крістіан Еріксен пройшов декілька медичних обстежень, вирішили, що йому необхідний імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІКД),

– сказав медик.

За його словами, данець погодився піти на цей крок, який рекомендували фахівці міжнародного рівня. Мортен Бесен також закликав не турбувати хавбека та його сім'ю найближчим часом.

Раніше британський професор спортивної кардіології Санджай Шарма, який працював з Крістіаном Еріксеном у лондонському "Тоттенхемі", заявив, що навряд чи гравець зможе продовжити професійну кар'єру.

В Еріксена зупинилося серце на Євро-2020

Перший поєдинок збірної Данії на Євро-2020 запам'ятався не голами чи яскравою грою, а страшним епізодом, який стався з Крістіаном Еріксеном.

Під завісу першого тайму хавбек без будь-яких зіткнень впав без свідомості на газон. Пізніше з'ясувалося, що у нього повністю зупинилося серце.

На допомогу футболісту прибігли медики – вони провели реанімацію просто на полі та змогли привести його до тями. Він покидав поле на ношах.

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