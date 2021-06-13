Знепритомнів під час матчу Євро-2020: Еріксен вже може говорити

З'явилися нові деталі про стан гравця збірної Данії Крістіана Еріксена. За словами його агента Мартіна Шутса, футболіст прийшов до тями та вже "може говорити". Еріксен знепритомнів прямо на полі під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія 12 червня.

Слова Шутса у твітері передав журналіст Фабріціо Романо. Крім того, цю інформацію підтвердила данська державна телекомпанія DR.

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Шутс у ефірі NPO Radio 1, зокрема, повідомив, що футболіст перебуває у свідомості. Агент додав, що Крістіан дихає та може говорити.

Також стало відомим, що Еріксен вже поспілкувався з партнерами по збірній з допомогою відеозв'язку. Саме він попросив їх дограти матч проти Фінляндії.

Ми перебуваємо у контакті з Еріксеном. Гравці змогли поговорити з ним. Це гарна новина. Він дає раду з цією ситуацією. Футболісти грають заради Еріксена,

– заявив директор Федерації футболу Данії Петер Меллер.

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Матч проходив у межах 1 туру групового етапу Євро-2020. Гра відбувалася в столиці Данії Копенгагені. Температура повітря становила приблизно 17 градусів.

Данському футболісту стало зле на 43 хвилині 1 тайму. Біля чужого карного він, імовірно, хотів зробити ривок і раптово впав.

Одразу на поле вибіг медичний персонал збірної Данії. За деякий час з'явилися ще й лікарі, що працювали на грі.

Вони перебували поряд із футболістом упродовж 15 хвилин. Опісля його винесли з поля на ношах. У цей момент вдалося сфотографувати данця. На кадрах видно, що він відкрив очі. Щоправда, лікарі говорять: це свідчить про відсутність рефлексів.

Згодом стало відомим, що стан Еріксена стабілізувався та він перебуває у лікарні. За інформацією ЗМІ, медзаклад розміщується в 500 метрах від стадіону.

Щодо гри Данія – Фінляндія, то її перервали. Але команди вирішили все ж дограти. За 1,5 години після інциденту з Еріксеном футболісти знову вийшли на поле.

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