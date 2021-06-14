Еріксен вперше з'явився на публіці після зупинки серця на Євро-2020: відео

Лідер збірної Данії Крістіан Еріксен вперше з’явився на публіці після того, як пережив зупинку серця під час матчу Євро-2020 проти збірної Фінляндії.
Падіння Крістіана Еріксена шокувало весь футбольний світ, за новинами про його здоров'я педантично стежили останні дні, а зараз сам футболіст, нарешті, вийшов на зв'язок.
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На кадрах можна побачити, як півзахисник міланського Інтера визирає у вікно лікарні, де він проходить поглиблену діагностику, щоб привітати фанатів.
На відео Еріксен мав досить бадьорий вигляд та посміхався.
Перше відео Крістіана Еріксена після зупинки серцяУ тому матчі збірна Данії програла Фінляндії з рахунком 0:1, далі на Євро-2020 данців чекають ігри з Бельгією і Росією.