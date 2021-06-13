Поляки спробують переграти суперника

Польща показала гарну гру у відборі Євро-2020 та з першого місця вийшла у фінальну частину турніру. Поляки вчетверте поспіль виступлять у фінальній першості чемпіонату Європи.

Оце так Російський коментатор обізвав усіх мудаками, хто звинуватив Росію у расизмі на Євро-2020

Найкращий результат польська збірна показувала у 2016 році, коли дійшла до чвертьфіналу змагань. Словаччина ж вийшла на Євро-2020 з третього місця групи Е. Для них це Євро буде другим в історії. Дебютний чемпіонат Європи був якраз у 2016 році. Тоді вони дійшли до 1/8 фіналу.

Польща та Словаччина 7 разів зустрічались на одному полі. Тут в активі поляків 2 перемоги, а чотири рази святкували звитягу словаки. Ще один поєдинок завершувався мировою.

Найрозгромніші рахунки в дуелях цих збірних були зафіксовані в 1995 році, коли в рамках відбору Євро-1996 спочатку Польща розгромила Словаччину (5:0), а потім словаки взяли реванш і перемогли поляків (4:1).