Ерік Рамірес дебютував за Динамо забитим голом: відео

Новачок Динамо Ерік Рамірес дебютував за київський клуб матчем проти Минаю 11 серпня. У першому таймі форвард відзначив свій дебют забитим голом.

Рамірес вперше вийшов за Динамо. І одразу – у стартовому складі.

І вже в першому таймі Рамірес відзначився результативною передачею. А згодом і голом. Передачу він віддав на Буяльського, який розкішним ударом і відкрив рахунок у цьому матчі.

Як це було Як Буяльський розкішно "закинув за комірець" воротарю Миная після пасу новачка Динамо: відео

Вже у компенсований арбітром час до першого тайму Рамірес забив і сам. Після того, як Бущан виніс м'яч від власних воріт, він відлетів до Буяльського від суперників. Гравець в дотик запустив в прорив Караваєва. Вже у штрафному той вирішив сам не пробивати, а прострелив на Раміреса, який вбігав паралельним курсом. Форварду треба було лише відправити м'яч у порожні ворота, що він і зробив.

Відео голу Раміреса

У другому таймі Раміреса було замінено. На 61-й хвилині замість нього вийшов Денис Гармаш, який у двох попередніх матчах і грав на позиції нападника.