Екснападника Арсенала та збірної Ірландії заарештували за транспортування наркотиків

Ентоні Стоукс вляпався у чергові проблеми із законом. У колишнього футболіста Арсенала та Селтіка знайшли заборонені речовини в машині.

Колишній нападник Арсенала Ентоні Стоукс потрапив до скандальної ситуації. Ексфутболіст був заарештований за перевезення наркотиків.

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Поліція Дубліна зупинила авто Стоукса через небезпечну їзду. Ентоні довелось переслідувати, але врешті решт його та пасажира машини затримали.

Під час обшуку у салоні автомобіля знайшли наркотики. Загальна сума вартості заборонених речовин становила 4,5 тисячі євро. Стоукса заарештували, але пізніше випустили під заставу. На ексфутболіста очікує суд.

Чим запам'ятався Ентоні Стоукс

Ентоні є вихованцем лондонського Арсенала, але за команду Арсена Венгера провів лише один матч (точніше, 2 хвилини в Кубку). Пізніше Стоукс представляв цілу плеяду клубів – Фалкірк, Сандерленд, Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелас, Хіберніан, Селтік, Блекберн, Аполлон, Трактор, Адана Демірспор, Персеполіс та Лівінгстон.

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Професійну кар'єру футболіст завершив у 2020 році у віці всього 32 років. Серед його трофеїв – чотири чемпіонства Шотландії із Селтіком та три Кубки країни (із Селтіком та Хіберніаном). Крім того, Стоукс відіграв дев'ять поєдинків за збірну Ірландії.

Проблеми Стоукса із законом: