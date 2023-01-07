Экс-нападающего Арсенала и сборной Ирландии арестовали за транспортировку наркотиков

Энтони Стоукс впал в очередные проблемы с законом. У бывшего футболиста Арсенала и Селтика обнаружили запрещенные вещества в машине.

Бывший нападающий Арсенала Энтони Стоукс попал в скандальную ситуацию. Эксфутболист был арестован за перевозку наркотиков.

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Полиция Дублина остановила автомобиль Стоукса из-за опасной езды. Энтони пришлось преследовать, но в конце концов его и пассажира машины задержали.

Во время обыска в салоне автомобиля обнаружили наркотики. Общая сумма стоимости запрещенных веществ составила 4,5 тысяч евро. Стоукса арестовали, но позже выпустили под залог. Эксфутболиста ожидает суд.

Чем запомнился Энтони Стоукс

Энтони является воспитанником лондонского Арсенала, но за команду Арсена Венгера провел всего один матч (точнее, 2 минуты в Кубке). Позже Стоукс представлял целую плеяду клубов – Фалкирк, Сандерленд, Шеффилд Юнайтед, Кристал Пелас, Хиберниан, Селтик, Блэкберн, Аполлон, Трактор, Адана Демирспор, Персеполис и Ливингстон.

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Профессиональную карьеру футболист завершил в 2020 году в возрасте всего 32 лет. Среди его трофеев – четыре чемпионства Шотландии с Селтиком и три Кубка страны (с Селтиком и Хибернианом). Кроме того, Стоукс отыграл девять поединков за сборную Ирландии.

Проблемы Стоукса с законом: