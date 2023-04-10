Кумедний випадок трапився під час матчу чемпіонату Швеції, в якому Геккен приймав на власному полі Гаммарбю. Господарям допоміг відкрити рахунок у поєдинку голкіпер гостей.

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На п'ятій хвилині матчу воротар Гаммарбю Олівер Довен отримав пас від партнера по команді та спокійно хотів розпочати нову атаку. Але несподівано Довен втратив м'яч, навіть не помітивши цього. Він продовжував рухатися по власному майданчику, коли форвард суперників Траоре увімкнув форсаж та переправив загублений м'яч у сітку воріт. Олівер так і не зрозумів, що відбулося. Трибуни вибухнули сміхом від курйозного голу.

Відео кумедного голу

Після матчу голкіпер прокоментував свою дитячу помилку.

Не знаю, подібне зі мною раніше не траплялося. Я навіть не усвідомлював, що м'яч позаду мене. Величезна помилка, таке може траплятися, але це недобре і коштувало нам поразки,

– сказав після гри Довен.

Зазначимо, що автор курйозного голу Берні Траоре оформив хет-трик та приніс Геккену перемогу з рахунком 3:1.

Що відомо про Олівера Довена