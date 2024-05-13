Екссуперник Усика відвідає його бій з Ф'юрі: демонстративне фото
Джерело:Майкл Бенсон
Ентоні Джошуа прибув до Саудівської Аравії. Він відвідає бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.
Вже у суботу, 18 травня, у столиці Саудівської Аравії на рингу зустрінуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.
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Ентоні Джошуа прилетів у Ер-Ріяд
Легендарний боксер не пропустив можливості стати свідком поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії.
Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу надважкої вагової категорії в епоху чотирьох поясів.
Ентоні Джошуа прибув до Саудівської Аравії / Фото з соцмережі X Майкла Бенсона
Нагадаємо, що офіційним транслятором бою Усик – Ф'юрі став медіасервіс MEGOGO. Він покаже велику студію та весь файткард вечора боксу в Саудівській Аравії.