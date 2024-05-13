Екссуперник Усика відвідає його бій з Ф'юрі: демонстративне фото

Ентоні Джошуа прибув до Саудівської Аравії. Він відвідає бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.

Вже у суботу, 18 травня, у столиці Саудівської Аравії на рингу зустрінуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Легендарний боксер не пропустив можливості стати свідком поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі в Саудівській Аравії.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу надважкої вагової категорії в епоху чотирьох поясів.



Ентоні Джошуа прибув до Саудівської Аравії / Фото з соцмережі X Майкла Бенсона

Олександр Усик та Ентоні Джошуа двічі зустрічались на рингу і обидва рази українець перемагав. Таким чином, український боксер провів успішний захист чотирьох чемпіонських титулів у надважкій вазі.

Нагадаємо, що офіційним транслятором бою Усик – Ф'юрі став медіасервіс MEGOGO. Він покаже велику студію та весь файткард вечора боксу в Саудівській Аравії.