Бій року: названа дата проведення поєдинку Джошуа – Ф'юрі

Промоутер Едді Хірн поділився деталями організації поєдинку між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).
Хірн пояснив, що бій не хочуть проводити в червні в дні матчів Євро-2020, а також мають намір все організувати до старту Олімпіади.
До слова Ф'юрі шокував своєю трансформацією перед боєм з Джошуа: фото
Влітку повинні відбутися великі події. Євро-2020, потім Олімпійські Ігри. Дуже б хотілося провести бій на Уемблі, але це навряд чи реально. Поєдинок планується на липень, коли закінчиться чемпіонат Європи. Довше тягнути сенсу немає, тому що в серпні Олімпіада. Якщо Ігри відбудуться, це велика подія, все стежитимуть, хоча бій Джошуа – Ф'юрі, я вважаю, одне з найбільших спортивних подій року,
– сказав Хірн.
Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі
- На кону потенційного поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Вперше в історії важкої ваги один з боксерів може здобути всі чотири титули.
- Наразі Ф'юрі утримує пояс WBC. Водночас Джошуа належать титули WBA, WBO, IBF.
- Інформація про те, що боксери нарешті підписали контракт на 2 поєдинки, з'явилася у середині березня.
- За інформацією ЗМІ, боксери мають обмежену кількість часу, щоб узгодити бій. Інакше поєдинок може не відбутися.
- За попередньою інформацією, найбільш ймовірно, що бій відбудеться у Саудівській Аравії.