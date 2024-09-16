Джошуа зізнався, за кого вболіватиме у битві Усик – Ф'юрі та чи готовий зустрітися з переможцем

У суботу, 21 вересня, відбудеться бій за звання чемпіона світу в надважкій ваговій категорії. За пояс IBF будуть битися Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

Очікується, що переможець цього бою наступну битву проведе з тріумфатором реваншу Усик – Ф'юрі. У такому разі хевівейт знову матиме абсолютного чемпіона.

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Джошуа готовий до битви з найкращими

Своїми думками щодо такої перспективи поділився Ентоні Джошуа. Британець заявив, що зацікавлений у проведенні поєдинку проти Олександра Усика або Тайсона Фʼюрі, але наразі він сфокусований повністю на своєму наступному супернику:

Якщо мене покличуть битися з ними, то 100%. Це те, що я роблю. Битимуся. Я буду готовий. Для мене буде честю битися з ними двома. Я не зациклююсь на Усику та Фʼюрі. Я стежитиму. Дозвольте мені пройти Дюбуа, тоді подивимося.

Також Ей Джей розповів, кого хоче бачити переможцем у бою Усик – Ф'юрі та висловився про свій шлях у боксі.

"Я думаю, що Усик переможе Фʼюрі. І я хотів би, щоб Усик переміг. Я просто готовий битися з будь-ким. Це мій 13-й бій за титул чемпіона світу. Тож це означає, що мені доведеться змагатися з будь-ким, хто перебуває на цьому рівні або збирається вийти на цей рівень. Ми всі тут для того, щоб виконувати свою роботу. Ми всі тут як воїни, які битимуться один з одним", – сказав Джошуа.

Довідка. Ентоні Джошуа втратив свої чемпіонські пояси саме у битві проти Олександра Усика. Спочатку він поступився одноголосим рішенням суддів, а у реванші – роздільним.

Нагадаємо, що раніше Усик, який роздумує над поверненням у крузервейт, заявив, що не матиме права відмовити Ей Джею у третьому очному поєдинку.