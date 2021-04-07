Джошуа почав підготовку до бою з Ф'юрі, вразивши своїм зовнішнім виглядом: фото

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) офіційно розпочав підготовку до поєдинку проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBF повернувся в спортзал напередодні битви з "Циганським королем" і вразив своїх підписників м'язистим тілом.

До теми Джошуа – Ф'юрі: з'явилася дата бою, місце – досі не вибрали



Ентоні Джошуа почав підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі / Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі