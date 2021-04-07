Джошуа почав підготовку до бою з Ф'юрі, вразивши своїм зовнішнім виглядом: фото

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) офіційно розпочав підготовку до поєдинку проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і IBF повернувся в спортзал напередодні битви з "Циганським королем" і вразив своїх підписників м'язистим тілом.
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Ентоні Джошуа почав підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі / Фото: instagram.com/anthonyjoshua
Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі
- На кону потенційного поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Вперше в історії важкої ваги один з боксерів може здобути всі чотири титули.
- Наразі Ф'юрі утримує пояс WBC. Водночас Джошуа належать титули WBA, WBO, IBF.
- Інформація про те, що боксери нарешті підписали контракт на 2 поєдинки, з'явилася у середині березня. За інформацією ЗМІ, боксери мають обмежену кількість часу, щоб узгодити бій. Інакше поєдинок може не відбутися.
- За попередньою інформацією, найбільш ймовірно, що бій відбудеться у Саудівській Аравії.