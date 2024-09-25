Куди дивився арбітр: вундеркінд Реала брутально вдарив між ніг суперника та продовжив грати
У поєдинку 7-го туру Ла Ліги мадридський Реал переміг Алавес з рахунком 3:2. У другому таймі на поле вийшов бразильський форвард "вершкових" Ендрік.
Юне дарування "королівського клубу" не відзначився забитим м'ячем. Втім, він зумів стати одним з героїв матчу, але з префіксом "анти", пише 24 Канал.
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Суддя забув про червоні картки
В одному з епізодів поєдинку 18-річний форвард навмисно вдарив коліном між ніг захисника Алавеса Сантьяго Моуріньо. При цьому Ендрік зробив вигляд ніби спостерігав за м'ячем та не бачив суперника.
Арбітр вирішив не вилучати бразильця, а лише попередити його жовтою карткою. Це викликало природний гнів головного тренера Алавеса Луїса Гарсія Пласу, який вимагав пряму червону для коштовного нападника.
Відео епізоду з ганебним ударом Ендріка
Новий діамант в короні Реала
- Нагадаємо, що Ендрік став наймолодшим бомбардиром в історії Палмейраса. Форвард відзначився за основну команду у віці 16 років.
- "Королівський клуб" вирішив не гаяти часу та підписав бразильського вундеркінда. За трансфер нападника Реал заплатив 47,5 мільйона євро.
- Проте форвард приєднався до команди Карло Анчелоті лише після досягнення 18-річного віку.
- У новому сезоні Ендрік зіграв за Реал 7 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Сумарно бразилець провів на полі лише 47 хвилин ігрового часу, адже Анчелотті випускає його наприкінці поєдинків.