Всі хочуть Усика: ще один титулований боксер кинув виклик українцю

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі став найбажанішим суперником для інших боксерів. Колишній чемпіон у надважкій вазі вирішив повернутись після тривалого відпочинку.

Американський боксер мексиканського походження Енді Руїз розповів про свої майбутні плани. Він хоче битись з Ф'юрі, Джошуа та Олександром Усиком.

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Енді Руїз повертається на велику арену

В Лос-Анджелесі, 3 серпня, має відбутись бій між Кроуфордом та Мадрімовим. В андеркаті до цього бою ексчемпіон світу за версіям WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Енді Руїз повернеться у великий бокс. Суперником американця буде співвітчизник Джаррелл Міллер.

Я просто дуже зосереджений і такий щасливий, що повернуся 3 серпня після того, як два роки не робив те, що мав робити. Тепер, коли я знайшов себе, я повернувся до місії, яку Бог поставив переді мною,

– сказав Руїз.

Руїз заявив, що готовий знову стати чемпіоном. Він вважає, що не без Божої допомоги, але він виграє цей бій. Боксер дуже хоче битись проти Ф'юрі, Усика та Джошуа. Останній раз Енді виступав у ринзі 2 роки тому.

Боксер вважає, що зараз є багато можливостей, але для цього йому тепер потрібно підійматись з нуля. Енді Руїз мотивований та голодний до перемог.