Поліціянт забрав гроші у центрі Москви: чемпіон US Open розповів про пограбування у Росії
Джерело:Енді Роддік
Колишня перша ракетка світу Енді Роддік поділився пригодою, яка відбулася під час його поїздки до Росії. Після пограбування американець прийняв рішення більше там не з'являтися.
Зірка світового тенісу Енді Роддік у складі збірної США у 2006 році побував у Росії, де відбувалася матчева зустріч Кубка Девіса. Прямо посеред вулиці поліціянт "скрєпної" країни 404 пограбував знаменитого тенісиста.
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Пограбування у Москві дозволило зрозуміти психологію росіян
Перевертень у погонах відібрав у Роддіка усю готівку та, пригрозивши тенісисту, пішов геть.
"У 2006 році на вулиці в Росії мене пограбував поліціянт, ми приїжджали туди грати на Кубок Девіса. Це правда.
Просто підійшов і запитав, скільки в мене готівки. Я сказав, що є 300 доларів… Він просто відповів, мовляв, віддай мені їх або сядеш у в’язницю. Я віддав, і він пішов своєю дорогою. Узагалі жодних емоцій. Так бути не повинно. Ніколи більше не повернуся туди", – розповів Роддік.
Тоді він не захотів підіймати галас і тому не розповідав про цю історію. Проте через роки зірковий тенісист зрозумів психологію росіян. Цей випадок був не виключенням, а закономірністю.
Тоді я просто хотів грати і спокійно піти. Не хотів здіймати галас, раптом це був просто один поганий поліціянт. Але тепер я краще розумію всі обставини,
– додав знаменитий тенісист.
Досягнення Роддіка
- Енді Роддік у віці 21 року став наймолодшим американцем, який став першою ракеткою світу.
- У 2003 році став чемпіоном Відкритого чемпіонату США з тенісу.
- Роддік двічі був фіналістом Вімблдона та тричі доходив до півфіналу Australian Open.
- За свою кар'єру Роддік виграв 32 турніри серії АТР, а також Кубок Девіса у складі збірної США.
- У 2012 році тенісист завершив виступи в турі.
- Роддік одружений з американською супермоделлю та акторкою Бруклін Декер.