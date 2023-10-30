Неоднозначне рішення: Еміліано Мартінес став найкращим воротарем на церемонії Золотий м'яч 2023

Під час церемонії нагородження Золотого м'яч вручили також нагороду і найкращому голкіперу сезону. Ним став аргентинець Еміліано Мартінес

Під час голосування Еміліано Мартінес обійшов таких голкіперів, як Марк-Андре тер Штеген, Яссіна Буну, Тібо Куртуа та Едерона.

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Мартінес зі збірною Аргентини став чемпіоном світу в 2022 році. На турнірі він відбив декілька післяматчевих пенальті. А у фіналі на останній хвилині вже екстратаймів здійснив неймовірний сейв.

Варто відзначити, що церемонія нагородження відбулася в Парижі. І на ній було чимало французів. А саме Франція поступилася Аргентині у фіналі чемпіонату світу. І під час нагородження Мартінеса було чутно неприємні вигуки.

Нагороду Еміліано Мартінесу вручав його батько, який теж у минулому був футболістом.

Окрім того, Еміліано Мартінес посів 15-е місце в голосуванні за "Золотий м'яч 2023".