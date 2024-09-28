Чемпіона світу відсторонили від участі у матчах збірної через витівки у кваліфікації на ЧС-2026

Чемпіона світу та голкіпера Астон Вілли Еміліано Мартінеса відсторонили від участі у наступних іграх збірної Аргентини. Причиною дискваліфікації футболіста стала його поведінка.

ФІФА прийняла рішення відсторонити аргентинського воротаря за його жести під час матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року. Термін покарання футболіста дві наступних гри "біло-блакитних", про це повідомляє Daily Mail.

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Мартінеса відсторонили за непристойні жести

Спочатку 32-річний голкіпер "альбіселесте" у грі із Чилі в межах кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року відтворив своє святкування золотої рукавички з минулого мундіалю. На цей раз воротар використав копію трофея Копа Америка-2024.

Після перемоги над чилійцями з рахунком 3:0 Мартінес у пориві емоцій використав копію кубка, тримаючи її поміж ніг. Це була перша гра Аргентини після тріумфу на Копа Америка.

Еміліано Мартінес святкує перемогу над Чилі у відборі на ЧС-2026 / Фото Shutterstock

Cвяткування Мартінеса після отримання "Золотої рукавички" на ЧС-2026 / Фото Shutterstock

Після поразки у наступному матчі відбору на мундіаль 2026 року Еміліано Мартінес вдарив воротарськими рукавичками по камері. Гра завершилась перемогою Колумбії з рахунком 2:1.

Цікаво. У 2021 році після того, як Бруно Фернандеш не реалізував пенальті у ворота Астон Вілли Мартінес у своєму стилі відреагував на цей випадок. Голкіпер виконав танець перед трибуною вболівальників Манчестер Юнайтед.

Аргентинська футбольна асоціація повідомила, що не погоджується з дискваліфікацією Мартінеса. Однак зазначили, що голкіпер несе відповідальність за свої вчинки.