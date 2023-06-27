Команда вже зібралась на Академії "Рух". По ходу підготовки до нового сезону львівський клуб буде підсилювати свій склад. У розташування "жовто-чорних" прибуде футболіст молодіжної збірної України Олексій Сич.
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Повернення вихованця львівського футболу
22-річний правий захисник не буде продовжувати свої виступи у Бельгії та повернеться в Україну із Кортрейка, де з вересня 2022-го грав в оренді.
Орендна угода передбачала викуп контракту футболіста за 2 мільйони євро. Але Кортрейк не зможе потягнути такий трансфер українця.
Контракт Сича з Рухом розрахований до кінця червня 2025 року.
Тому Сич знову одягне жовто-чорну футболку Руха. Однак зробить він це після виступів за збірну України на молодіжному Євро-2023, де за тур до закінчення групового раунду наша збірна гарантувала собі вихід в 1/4 фіналу змагань.
Щодо виступів Сича на цьому Євро, то Олексій провів два з двох повних матчів. Фланговий оборонець допоміг команді Руслана Ротаня переграти Хорватію 2:0 та вигризти перемогу у Румунії 0:1.
Нагадаємо, що Рух закінчив сезон УПЛ-2022/2023 на 11-му місці. Клуб набрав 32 бали у 30-ти турах та ледь уник перехідних матчів за виліт із української еліти.
Останній клуб Сича з Бельгії теж провів не найкращий сезон – лише 14-те місце серед 18 клубів. За 34 тури Кортрейк набрав 31 очко.
Що відомо про футбольну кар'єру Олексія Сича
- Олексій Сич є вихованцем львівських Карпат, який перебрався у Рух, коли у "левів" настали скрутні часи і клуб фактично знищили їх власники.
- Після переходу у Рух, Сич був в оренді у Карпатах Галич.
- Влітку 2021-го доєднався до головної команду Руха.
- А через рік вже перебрався в оренду у Кортрейк, за який відіграв 17 матчів (1 гол та 2 асисти).
- Має у своєму досвіді вже 19 поєдинків за збірну України U-21.