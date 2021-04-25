Наваррете у кровавій "зарубі" з трьома нокдаунами нокаутував Діаса: відео

У Флориді, США на Silver Spurs Arena відбувся бій чемпіона світу WBO у напівлегкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете з боксером з Пуерто-Ріко Крістофером Діасом. У яскравому поєдинку Наваррете здобув перемогу та відстояв титул.

Наваррете зберіг титул WBO

Очікувалося, що поєдинок буде яскравим та багатим на красиві удари, адже обидва боксери потужні та полюбляють битися на ближній дистанції. Наваррете й Діас цілком виправдали очікування.

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Початок бою залишився за мексиканцем. Наваррете був набагато точнішим, але Діас надзвичайно гостро працював у контратаках. У 3 раунді Наваррете нав'язав щільний бій.

Діас намагався уникати попадань завдяки різким рухам, але пропустив важкий удар наприкінці раунду. Наваррете знайшов підборіддя Діаса соковитим аперкотом і відправив того у нокдаун!

У середині поєдинку Діас декілька разів потужно пробив по корпусу й здавалося, що він перехоплює ініціативу. При цьому пуерториканець дозволяв собі брудні удари, за що був оштрафований рефері.

У 8 раунді Наваррете знову включився та двічі упустив Діаса. Окрім того, мексиканець розбив претенденту обличчя.

До честі Діаса слід сказати, що він не став вивішувати білий прапор і шукав лаккі-панч у чемпіонських раундах. Однак гра ва-банк завершилася для нього достроковою поразкою.

Серія влучань Наваррете змусила Діаса знову впасти. Хоча Діас і піднявся, але продовжувати бій він не зміг – технічний нокаут.