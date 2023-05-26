На шляху до титулу лише росіянка: Світоліна вийшла у фінал в Стразбурзі після гарячого камбеку

Українська тенісистка домоглась першого гучного успіху після повернення з декрету. Еліна вийшла у 20-ий фінал в кар'єру, показавши характер у матчі з француженкою.

Клара Бюрель (Франція) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:4, 5:7, 3:6)

Два місяці тому одна з топ-тенісисток України Еліна Світоліна відновила кар'єру. Спортсменка була поза грою через народження доньки Скай, пише 24 канал.

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Довгий час Світоліна не могла зайти далеко по сітці. Але у Страсбурзі на турнірі WTA250 Еліну прорвало. Спочатку тенісистка пройшла перші два раунди, вийшовши у чвертьфінал.

Там одеситка не мала проблем із росіянкою Варваррю Грачовою, а у півфіналі доля подарувала їй п'яту ракетку Франції Клару Бюрель. Еліна була фавориткою зустрічі, але почала її погано.

Неймовірний камбек

Перший же гейм на своїй подачі Світоліна програла, а у підсумку сет залишився за Бюрель – 6:4. У другому українка була близькою до поразки. Вона першою подарувала "свій" гейм суперниці, довівши рахунок до 4:1.

Втім Еліна знайшла в собі сили на камбек, вигравши шість із наступних семи геймів. Саме цей сет став переломним. В останньому Клара вже змирилась із поразкою і подарувала Світоліній аж три брейки.

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Бій за титул з росіянкою

Таким чином, Еліна виходить у свій перший фінал із серпня 2021 року. Вирішальні ігри Світоліна зазвичай грає успішно – 16 перемог у 19-ти фіналах. Доля ж знову подарувала українці у суперницю представницю країни-терористки.

Нею стане 66 ракетка світу Анна Блінкова, яка у півфіналі здолала Лорен Девіс. Суперниці ще жодного разу не грали одна проти одної. Втім росіянка цього року двічі програла українкам – Даяні Ястремській у Реусі (4:6, 5:7) та Ангеліні Калініній у Римі (2:6, 2:6).

Відеоогляд матчу Клара Бюрель – Еліна Світоліна: