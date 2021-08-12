Світоліна після олімпійської "бронзи" провалилася на турнірі WTA в Канаді
Джерело:24 канал
Українка Еліна Світоліна зазнала поразки у своєму першому матчі на турнірі National Bank Open в Монреалі (Канада). Вона поступилася британці Йоханні Конте.
Еліна Світоліна – Йоханна Конте 6:3, 3:6, 2:6
Спочатку все складалося непогано. У першій партії Еліна швидко повела з брейком, після чого трохи віддала ініціативу, але вчасно включилася. Конте після перенесеного ковіда не виглядала суперницею, яка може зупинити першу ракетку України. Можливо, так думала і сама Світоліна.
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У трьох перших геймах другого сету на прийомі Еліна мала шанси вийти вперед, але кожен раз їй чогось не вистачало. А ось британка своїми шансами у восьмому геймі зуміла скористатися, під шумок забравши ще й шосте очко.
Це досить несподівано підкосило українську тенісистку, і у фінальній партії наполегливої боротьби не вийшло. Конте, на превеликий подив, повела з двома брейками, впевнено захищаючи свою подачу. За весь сет Еліна не заробила жодного брейкпоінта, заслужено програвши цю зустріч.
- Таким чином, жодної українки на турнірі вже не залишилося. У парному розряді в 1/8 фіналу Даяна Ястремська та Олена Остапенко також програли сьомим сіяним Еллен Перес (Австралія) і Квет Пешке (Чехія). Рахунок матчу – 2:6, 4:6.