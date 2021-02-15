Світоліна попри поразку на Australian Open встановила історичне досягнення

Українська тенісистка Еліна Світоліна 15 лютого припинила виступи на першому у 2021 році турнірі серії Гренд Слем. Світоліна програла в 1/8 фіналу Australian Open.

Попри поразку Джессіці Пегулі українська тенісистка встановила новий національний рекорд.

До теми Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал Australian Open, програвши доньці мільярдера: відео

Світоліна стала найкращою українкою за кількістю перемог в основній сітці турнірів серії Гренд Слем.

Світоліна побила рекорд Медведєва

. До турнірів серії Гренд Слем належать Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдон та US Open. Ці турніри проводяться щороку і є найпрестижнішими.

До Світоліни найкращий результат українців в основній сітці турнірів Гренд Слем належав легендарному Андрію Медведєву.

Колишня 4-а ракетка світу здобув 63 перемоги при 34 поразках.

Варте уваги Це велике розчарування, – Світоліна про прикре фіаско на Australian Open-2021

На Australian Open-2021 Світоліна виграла тричі, що дозволило їй обійти Медведєва – 66 перемог при 31 поразці.

Рекорд Медведєва 26-річна Світоліна повторила на Ролан Гаррос-2020, де дійшла до чвертьфіналу.