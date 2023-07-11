Складно грати зі своїм добрим приятелем: Світоліна про перемогу над Швьонтек на Вімблдоні

Перша ракетка світу Іга Швьонтек – великий друг України. Тож можна лише уявити, як важко було грати проти польської тенісистки Еліні Світоліній.

Українська тенісистка Еліна Світоліна у неймовірному чвертьфінальному поєдинку перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек. Після матчу здавалося, що навіть Еліна не вірить власній перемозі, адже вона лише три місяці тому відновила кар'єру після народження доньки.

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Швьонтек – чудова людина та чемпіон

Додатковий вантаж тиснув на Світоліну через те, що їй на корті протистояла тенісистка, яка постійно висловлює підтримку Україні. Іга досі грає з українським прапором на кепці та за кожної нагоди нагадує про війну в нашій державі. Тож журналісти поцікавилися, як це вплинуло на Світоліну.

"Гра була набагато важчою, я б сказала, бо вона чудова людина, вона великий чемпіон. Вона так багато зробила та робить ще так багато для України. Ми дуже захоплюємося нею в Україні.

У тому сенсі, як коли ви граєте зі своїм добрим приятелем, це складно, тому що ви не хочете, щоб він/вона програвав. Тож у якомусь сенсі це так.

Коли я була далеко від тенісу, я справді вболівала за неї, була дуже задоволена результатами, справді була вражена тим, що вона робить. Це справді чудово.

Так, я сказала б, що це було досить складно, якщо чесно", – розповіла Світоліна.