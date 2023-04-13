А далі була б росіянка: Світоліна дивним чином програла майже переможний матч у Швейцарії

Еліна несподівано поступилась сьомій ракетці Румунії. Наша тенісистка впевнено перемогла у першому сеті і була близькою до успіху у вирішальному. Втім під кінець Світоліна дозволила опонентці зробити камбек.

Александра Ігнатик (Румунія) – Еліна Світоліна (Україна) 2:1 (1:6 / 6:2 / 7:5)

Нещодавно Еліна Світоліна нарешті повернулась на корт. Українська тенісистка більш ніж на рік призупинила свою кар'єру через народження доньки Скай від тенісиста Гаеля Монфіса, пише 24 канал.

До теми Космічні гроші: Світоліна розкрила суму, яку зібрала для України під час повномасштабної війни

Вдалий початок

У першому матчі в Чарльстоні Еліна поступилась Юлії Путінцевій з Казахстану. Після чого українка заявилась на турнір ITF у швейцарському К'яссо, де у першому колі прошла Хелену Габріелу Русе.

Наступною суперницею Еліни стала інша румунка Александра Ігнатик, яка йде на 217 місці в рейтингу WTA. Перший сет був повністю за Світоліною, вона віддала суперниці лише один гейм, хай і на своїй подачі.

Несподіване падіння Світоліної

Втім у другому у українки щось пішло не так. Ігнатик виконала аж три брейки і вирівняла рахунок по сетах. У вирішальному ініціатива була на боці нашої спортсменки.

Програвши першу подачу, Еліна зробила два брейка і з рахунком 5:3 відправилась подавати на матч. Проте українка змарнувала матч-пойнт, а пізніше дозволила Ігнатик забрати цей гейм.

Після цього румунку взяла ще два гейми поспіль, а в останній затягнувся аж на 13 подач. Еліна двічі могла переводити гру у тайбрейк, але і суперниця мала три матч-пойнти. Останній вона і реалізувала.

Читайте також Світоліна зізналась, хто зіграв ключову роль у її поверненні на корт

Що далі

Таким чином, Світоліна у драматичному матчі дуже дивно вилітає з турніру в К'яссо. Цікаво, що наступною суперницею українку була б росіянка Мірра Андрєєва. Втім, доля позбавила Еліну зустрічі з представницею країни-терористки.

До слова, Світоліну запросили вже на третій турнір після декрету. Еліна має зіграти на престижному змагання категорії WTA1000 у Римі, який пройде з 9 по 20 травня.