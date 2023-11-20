Фантастичний камбек не залишився непоміченим: Світоліна претендує на престижну нагороду WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна сміливо може занести собі в актив минулий сезон. Одеситка після декретної відпустки повернулася в еліту світового тенісу.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила список номінантів сезону 2023 року. До переліку претендентів на нагороди потрапила українка Еліна Світоліна.

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Світоліна претендує на нагороду WTA

WTA включила Світоліну до номінації "Повернення року" у WTA-турі. Цю відзнаку отримує тенісистка, рейтинг якої впав через травму чи особисті причини, але результати поточного сезону допомогли відновити свої показники.

Окрім першої ракетки України на отримання нагороди претендують Маркета Вондроушова (WTA №7), Кароліна Мухова (WTA №8), Сє Шувей (WTA №701) та Анастасія Павлюченкова (WTA №58).

Нагадаємо що Еліна Світоліна призупинила кар'єру на рік у зв'язку з декретною відпусткою. У жовтні 2022 року українка народила доньку Скай. Також Еліна використовувала свій час для збору коштів для допомоги Україні.

У квітні 2023 року Світоліна повернулася в тур. Через кілька місяців вона виграла свій 17-й титул у кар'єрі, перемігши у турнірі в Страсбурзі. Також українська тенісистка потрапила до чвертьфіналу Ролан Гаррос і півфіналу Вімблдону. Протягом двох місяців Світоліна виграла 13 із 16 матчів, піднявши свій рейтинг на 481 позицію з 508-го до 27-го.