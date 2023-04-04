Вона була воїном на корті, – іспанська тенісистка Бадоса в захваті від повернення Світоліної

Відбулось офіційне повернення Еліни Світоліної на корт після декрету. Воно було дещо зіпсованим через поразку від суперниці з Казахстану Юлії Путівцевої на турнірі WTA 500 у Чарльстоні.

Майже 3-годинний трилер видали тенісистки на американському корті. На жаль, драматична зустріч закінчилась на користь суперниці з Казахстану – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6). Після поєдинку Еліна була дуже втомленою, але щасливою, що повернулась до улюбленої справи життя.

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Глядачі, які були присутні на трибунах у Чарльстоні, влаштували Світоліній справжні овації, як перед початком матчу, так і після поєдинку. Усі радіють поверненню колишньої першої ракетки України, яка має усі можливості знову здобути це звання найкращої серед українок.

Бадоса: Приємно, що мама знову разом з найкращими гравцями світу

Після матчу своїми емоціями від повернення українки на корт поділилась іспанська тенісистка Паула Бадоса. Колишня друга ракетка світу зізналась, що Еліна завжди надихала її та була прикладом бойового бійця на корті.

Дуже приємно, що вона повернулася. Еліна завжди надихала мене, вона була воїном на корті, бійцем – мені подобаються такі гравці. Дуже надихає те, що вона повернулася в статусі мами. Приємно, що мама знову разом з найкращими гравцями світу,

– заявила Бадоса.

Також із коротким коментарем виступила туніска Онс Жабер, яка посідає 5-ту позицію у світовому рейтингу WTA. На думку Жабер, якщо Світоліна проявить терпіння, то зможе повернутись на той рівень, який показувала до вагітності.

"Вона чудовий гравець, ми також грали разом з юніорами. Дуже приємно бачити її", – додала представниця Тунісу.

Сама ж Світоліна теж поділилась емоціями після вильоту з Чарльстона. Еліна зізналась, що фізично ще складно грати на такому рівні, але вона та її команда отримала потрібну інформацію для подальшого прогресу. Також українська тенісистка виділила атмосферу та підтримку американський трибун на турнірі WTA 500.

Відзначимо! Еліна Світоліна візьме участь у турнірі Axion Open серії ITF W60K у Швейцарії, який відбуватиметься з 10-го по 16-те квітня.