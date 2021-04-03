Еліна Світоліна погодилася вийти заміж за Гаеля Монфіса

Українськ тенісистка Еліна Світоліна заручилася з французом Гаелем Монфісом. Пара вже давно разом, хоча на деякий час і ставили на паузу свої стосунки.
Фотографію із заручин обоє тенісистів виклали у своїх соцмережах.
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"Так. До початку нашої вічності", – підписала фотографію Світоліна.
"Вона сказала так. Мадам Монфіс", – підписав фотографію французький тенісист.
Обоє поставили тегом дату "липень 2021 року". Тоді, мабуть, і відбудеться весілля пари.
- Про те, що Еліна Світоліна зустрічається з Гаелем Монфісом, стало відомо в січні 2019 року. Сталося це під час Australian Open. Француз приходив на її матчі та сидів поруч з тренером в її кутку.
- Пара навіть мала спільний інстаграм g.e.m.s.life, куди викладали спільні фотографії. Однак вже в червні цього року вони перестали публікувати туди фотографії, заблокувавши акаунт. А Світоліна видалила всі спільні фотографії. У ЗМІ писали, що пара більше не разом.
- Та невдовзі пара знову була разом. Світоліна привезла Монфіса до України, показавши йому нашу країну. Вони відвідали Київ та Одесу.
- Однак неочікувано для всіх в лютому 2021 року Світоліна заявила про те, що вона більше не зустрічається з Монфісом – пара вирішила зробити перерву. Світоліна оді написала, що "у нас ще збереглася любов один до одного, але… Просто два кращих друга зрозуміли, що потрібно розійтися і допомогти один одному жити максимально радісним і повним життям".
- Та 31 березня 2021 року на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися пости. І вони були присвяченні коханню.
- 3 квітня Монфіс зробив пропозицію одруження Світоліній. Українська тенісистка відповіла згодою.