Світоліна обіграла росіянку та вийшла до півфіналу турніру в Страсбурзі – відео

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна залишила за бортом турніру WTA 250 росіянку Варвару Грачову. Українській тенісистці вистачило для перемоги двох сетів.

Варвара Грачова (6) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (3:6, 4:6)

Еліна Світоліна без боротьби потрапила до чвертьфіналу WTA 250 у французькому Страсбурзі, де отримала в суперниці представницю країни-агресорки Варвару Грачову. Це був третій поєдинок українки на змаганнях, пише 24 Канал.

Варте уваги Прихильниця Лукашенка та чемпіонка ОІ: з ким зіграють українки на турнірі Ролан Гаррос

Перший сет українська тенісистка закрила з рахунком 6:3 на свою користь. У другій партії Еліна добила суперницю з рахунком 6:4 та здобула загальну перемогу 2:0. За підсумками поєдинку в активі Світоліної – 2 ейси та 4 реалізованих брейкпойнти з 5.

До речі, це друга перемога Світоліної над Грачовою. Вперше суперниці зустрічалися у 2020 в першому колі Ролан Гарроса. Тоді українка була 7-ю ракеткою світу і теж перемогла росіянку у двох сетах.

Таким чином, Еліна Світоліна вперше із серпня 2021 року вийшла до півфіналу на рівні WTA. Крім того, українка вперше після перерви у кар'єрі перемогла суперницю з топ-50.

Світоліна на турнірі WTA 250 у Страсбурзі

Нагадаємо, що Еліна стартувала в турнірі з перемоги над американкою Луїзою Чіріко.

У 1/8 фіналу суперниця Світоліної новозеландка Ерін Раутліфф відмовилася від поєдинку через травму.

Відео кращих моментів матчу Світоліна – Грачова