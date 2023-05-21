Впевнений початок: Світоліна стартувала з перемоги над Луїзою Чіріко на турнірі WTA250 у Франції

Еліна Світоліна заклала впевнений старт свого шляху на турнірі. Українка уже вдруге долає свою суперницю.

Еліна Світоліна (Україна) - Луїза Чіріко (США) 2:0 (6:4, 7:6)

Еліна Світоліна у стартовій зустрічі взяла гору над Луїзою Чіріко із США. Українка вирішила впоратись з опоненткою без інтриги, пише 24 Канал.

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Історія повторилася

Еліна Світоліна потрапила на турнір у Страсбурі (Франція) завдяки wild card, який отримала від організаторів змагань. Цей турнір відбуватиметься за тиждень перед початком Ролан Гаррос, на якому українська тенісистка виступить, заявившись за захищеним рейтингом. У першому колі Світоліна отримала у суперниці американку Чіріко (242-у ракетку світу). Для тенісисток матч у Страсбурі став другим у їхній історії протистоянь. Оскільки у 2015-му році українка у двох сетах перемогла американку на турнірі у Боготі (Колумбія). Те саме сталося у Франції.

Перемога не далася українці складно, проте і не надто легко. Ключовим моментом першої партії став десятий гейм на подачі Чіріко. Світоліна з першої ж спроби реалізувала матчпоїнт і вийшла вперед у грі. На старті другого сету тенісистки віддали по два гейми на власній подачі одна одній. Після цього Еліна зробила брейк у дев'ятому геймі, однак у десятому дозволила Чіріко зрівняти рахунок. Переможницю другого сету мав визначити тай-брейк. Нею стала Світоліна, яка віддала суперниці лише одне очко.

Варто зазначити, що У другому колі українська тенісистка зустрінеться з переможницею пари протистояння Кеті Волинець та Елізи Мертенс (другої сіяної на турнірі).