Світоліна перемогла росіянку та відмовилась тиснути руку: суперниця взяла громадянство Вірменії

Еліна Світоліна впевнено здолала Еліну Аванесян у стартовому для себе матчі в Монтерреї. До серпня вірменка представляла Росію та ігнорувала війну її країни проти України.

Еліна Аванесян (Вірменія) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (4:6, 3:6)

В мексиканському Монтерреї цього тижня триває престижний тенісний турнір серед жінок. На змагання категорії WTA500 з'їхались 28 тенісисток, пише 24 Канал.

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Битва двох тезок

Серед них були і дві українки. Ангеліна Калініна вибула вже у першому колі, тоді як Еліна Світоліна стартувала одразу з другого. Там жереб їй в суперниці визначив вірменку Еліну Аванесян.

Ще донедавна дівчина мала російський паспорт, адже народилась у країні-терористці. Втім у серпні Еліна вирішила згадати про своє коріння та позбулась статусу "нейтральної" спортсменки заради представництва Вірменії.

У звітному бою Світоліна вважалась фавориткою і одеситка змогла довести свою перевагу на корті. Вже у першому сеті Аванесян віддала три гейми на своїй подачі, тоді як у другому Світоліній вистачило одного брейка.

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До слова, після завершення зустрічі українка відмовилась тиснути руку суперниці. Світоліна та інші наші тенісистки після початку повномасштабної війни з Росією відмовляються вітатися з російськими та білоруськими тенісистками.

Таким чином Еліна вийшла у чвертьфінал, де битиметься проти спортсменки з Чехії Лінди Носкової. Нагадаємо, що Світоліна раніше вже вигравала турнір у Монтерреї, перегравши у 2020 році іншу чешку Марі Боузкову.

Відеоогляд матчу Аванесян – Світоліна