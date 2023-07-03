Еліна Світоліна здолала легендарну 5-разову переможницю Вімблдона на старті турніру

У Лондоні розпочалися зустрічі основної сітки трав'яного мейджора. Одним з найочікуваніших матчів було протистояння Вінус Вільямс та Еліни Світоліної.

Еліна Світоліна (Україна) – Вінус Вільямс (США) 2:0 (6:4, 6:3)

У понеділок, 3 липня, відбувся один із найстатусніших матчів першого кола у основній сітці Вімблдона-2023. За путівку до 1/32 фіналу змагань боролися наша зіркова Еліна Світоліна та легендарна американка Вінус Вільямс, пише 24 Канал.

Читайте також Неймовірне досягнення: легендарна Вільямс продовжує переписувати історію тенісу

Це була шоста зустріч між суперницями, і в ній українська тенісистка здобула п'яту перемогу.

Початок матчу був за титулованою Вільямс, яка одразу брейконула та повела з рахунком 2:0, але надалі Еліна взяла гру під свій контроль та видала серію з чотирьох поспіль виграних геймів. Подаючи на сет за рахунку 5:4, Вінус двічі була близькою до брейку, але Світоліна утримала подачу. У другому сеті вже українка мала суттєвішу перевагу, де віддала також одну подачу, але вже при трьох брейках.

Зіркові тенісистки провели на корті трішки менше, ніж півтори години. Еліна виконала шість ейсів при жодній подвійній помилці, реалізувала 5 із 9 брейк-поїнтів і виграла 7 із 9 геймів на своїй подачі.

Наступною суперницею Світоліної стане 28-ма ракетка світу Елізе Мертенс.