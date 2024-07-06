Яскрава перемога на Вімблдоні: Світоліна у двох сетах обіграла 10-ту ракетку світу

У третьому раунді Вімблдонського турніру Еліна Світоліна зустрічалася з десятою ракеткою світу Онс Жабер з Тунісу. Переможницею протистояння стала українська тенісистка.

Онс Жабер – Еліна Світоліна 0:2 (1:6, 7:6(4))

Перед звітним поєдинком Еліна Світоліна мала перевагу в очних протистояннях – три перемоги у чотирьох матчах. Експерша ракетка України вирішила не псувати гарну статистику, пише 24 Канал.

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Третя перемога Світоліна на Вімблдоні-2024

У першій партії Світоліна переважала суперницю з Тунісу. Еліна розгромила Жабер з рахунком 6:1.

Здавалося, що українка не матиме проблем у другій партії. Однак Жабер запропонувала гру на клас. У другому сеті йшла запекла боротьба за кожен сет. Після дванадцяти зіграних геймів рахунок був рівний – 6:6.

Все вирішилося на тайбрейку, який Світоліна схилила на свою користь – 7:4. Поєдинок тривав понад 1,5 години.

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. За вихід у чвертьфінал українська тенісистка зіграє проти китаянки Ван Сіньюй.

Нагадаємо, що на шляху до третього кола Світоліна по черзі вибила з боротьби польку Магду Лінетт та німкеню Юле Німаєр.