Розбила вщент росіянку: Еліна Світоліна у яскравому стилі виграла перший турнір після декрету

Українська тенісистка провела впевнений фінал у Стразбурзі проти Анни Блінкової.. Взявши сім геймів на подачах суперниці, Еліна виграла перший трофей за майже два роки.

Анна Блінкова – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (2:6, 3:6)

У Стразбурзі підійшов до завершення ґрунтовий тенісний турнір серед жінок категорії WTA250, пише 24 канал. Серед його учасників була і українка Еліна Світоліна, яка півтора місяці тому лише повернулась із декрету.

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Українка змогла зробити прорив та дійти до фіналу, обігравши на своєму шляху в тому числі росіянку Варвару Грачову. У вирішальній грі суперницею Світоліною знову стала тенісистка з країни-терористки Анна Блінкова (№66 WTA).

Рішучий настрій на росіянку

З перших хвилин українка вийшла налаштованою на успіх, враховуючи постать опонентки. Вже на старті першого сету Світоліна взяла три гейми поспіль, два з них – на подачах Блінкової. Це дозволило їй впевнено тріумфувати у ньому з рахунком 6:2.

Другий сет почався важко для українки, але перевага все одно була на її боці. У першому ж геймі Еліна зробила брейк, а другий затягнувся на 20 з ґаком хвилин. На подачах українки відбулось аж 12 "більше-менше", але Світоліна таки добила Блінкову.

Перший титул за майже два роки

Це по суті і стало переломним моментом. Еліна довела другий сет до перемоги (6:3) і здобула свій перший трофей після декрету. Українка не вигравала трофеї з серпня 2021 року.

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Також Світоліна продовжує добре себе показувати у фіналах, на її рахунку 17 перемог у 20-ти вирішальних поєдинках. Тепер українка розпочинає підготовку до Ролан Гаррос. Її суперницею у першому колі буде 26-та ракетка світу Мартіна Тревізан.

Для Блінкової ж продовжується чорна смуга в іграх з українками. У минулих трьох зустрічах росіянка програвала Калініній (двічі) та Ястремській.