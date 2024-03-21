Ексгравця збірної Бразилії та Реала засуджено на 9 років в'язниці за групове зґвалтування

Колишній зірковий футболіст Реала Робінью проведе 9 років у бразильській в'язниці. Таке рішення ухвалив Верховний суд Бразилії.

Таке покарання він отримав за злочин, який було скоєно ще у 2013 році, коли бразилець виступав за Мілан. Тоді компанія молодиків в одному з нічних клубів здійснила групове зґвалтування албанської дівчини в день її народження.

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Не вдалося уникнути ув'язнення

Робінью був засуджений італійським судом у 2017 році, але після вироку одразу втік від правосуддя до рідної Бразилії, законодавство якої забороняє екстрадицію своїх громадян.

У лютому ж 2023 міністерство закордонних справ Бразилії отримало запит з Італії про те, щоб Робінью відбув дев'ятирічне покарання у бразильській в'язниці через неможливість законно повернути його у країну, де було скоєно злочин. Більшістю голосів (9 проти 2) судова колегія задовольнила цей запит, щоб уникнути дипломатичного конфлікту з Італією.

На початку слухань адвокат ексфутболіста повідомив суд, що його клієнт хоче повторного судового розгляду в Бразилії на підставі національного суверенітету, але суддя Франсіско Фалькан назвав вирок остаточним.

Зазначимо, що футболіст продовжує заперечувати будь-які правопорушення та наполягає, що інтим з дівчиною був здійснений за взаємною згодою.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року вирок за зґвалтування також отримав ще один легендарний бразильський футболіст Дані Алвес. Його було засуджено на 4.5 роки позбавлення волі.

Що відомо про Робінью