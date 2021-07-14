Не співав гімн та грає у Росії: ексзахисник збірної Ракіцький зізнався у любові до України

Ярослав Ракіцький – український захисник, який виступає у російському Зеніті. Футболіст пригадав виступи за збірну України.

"Віддавав усі сили за цю футболку"

Ярослав Ракіцький розповів про свої виступи у "синьо-жовтій" футболці. У 2019 році захисник перейшов у російський Зеніт. Таким кроком футболіст закрив собі шлях у збірну України.

Варте уваги Футболісти збірної України похвалились світлиною зі скандальним репером із Росії

Українець зізнався, що завжди чекав виклику та хотів грати у національній команді. На його думку, його майбутнє у збірній вирішив нинішній наставник команди Андрій Шевченко та президент УАФ Андрій Павелко. Андрій Миколайович з 2019 року ще жодного разу не розмовляв із гравцем.

Гнів критики виливався на футболіста після кожного матчу "синьо-жовтих" Ярослав розповів, що не співав гімн через об'єктивні причини. Які саме Ракіцький не назвав.

Це не означає, що я не патріот своєї країни. Я люблю Україну. І коли грав за збірну, то віддавав усі сили за цю футболку. А окремі особистості придумали про мене різні дурниці. Але мені байдуже, що вони думають,

– сказав футболіст Зеніта.

"Навіщо мені чекати виклик далі?"

Ракіцький зізнався, що стежить за матчами української збірної. Йому кортить вийти на футбольне поле та допомогти команді перемогти: "Це життя. Вже не змінити того, що трапилось. Я закінчив кар'єру у збірній. Так, я розумію, що сталось. Все йшло від керівництва федерації. Вони наговорювали усім, у тому числі й Шевченку. Мене декілька разів не викликали у список. І я подумав, навіщо мені чекати виклик далі? Краще піду сам".