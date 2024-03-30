Ексвласнику українського футбольного клубу оголосили підозру в держзраді: в чому звинувачується

З початку повномасштабного вторгнення українська нація сконсолідувалася, щоб відбитися від окупанта та захистити свою землю. Проте, на жаль, були й ті, хто зрадив власну державу.

Одним з таких став колишній власник і президент футбольного клубу Мир з Горностаївки Іван Доценко. Він активно почав співпрацювати з росіянами після окупації, за що отримав підозру в державній зраді.

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Відповідний документ був виданий Херсонською обласною прокуратурою. Доценко наразі продовжує успішно працювати у сфері аграрного бізнесу та люб'язно роздає інтерв'ю пропагандистським ЗМІ. Він також був депутатом Новотроїцької селищної ради від ОПЗЖ.

Повідомляється, що Іван Доценко схиляв мешканців села Горностаївка до співпраці з окупантами та примушував співробітників свого підприємства "Агрофірма Мир" брати участь у незаконному референдумі щодо приєднання Херсонської області до Росії. У разі відмови погрожував звільненням.

Що інкримінують Івану Доценку:

Надання іноземній державі або організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, що вчинено в умовах воєнного стану

реєстрацію агрофірми "Мир" і сплати податків до бюджету країни-агресора з метою забезпечення надходження коштів, які можуть бути використані для збройних дій проти України

організацію транспортування сільськогосподарських продуктів з окупованої території до морських портів Росії та тимчасово окупованої території АР Крим з метою подальшого експорту до інших країн під виглядом експортної продукції Росії

забезпечення ремонту та відновлення пошкодженої військової техніки збройних сил Росії, надання сільськогосподарської техніки для будівництва та облаштування фортифікаційних споруд збройних сил Росії

експорт сільськогосподарської продукції з метою забезпечення економічної стабільності країни-агресора

забезпечення військових Росії житлом, харчовими продуктами та продовольчо-побутовими засобами для підтримання їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей.

І це далеко не повний список. На підставі вищеперелічених пунктів, Іван Іванович Доценко підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення згідно з частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Документ про підозру в держзраді Івану Доценку / Фото з ХОАФ

. Іван Доценко володів клубом Мир Горностаївка, який заснований у 1994 році. Команда п'ять сезонів виступала в чемпіонаті України серед аматорів та Кубку ліги. Була переможцем чемпіонату у 2010 році. Мир також є 5-разовим чемпіоном Херсонської області, а з 2011 по 2019 рік мав професійний статус та виступав у Другій лізі.