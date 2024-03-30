Ексвласнику українського футбольного клубу оголосили підозру в держзраді: в чому звинувачується

30 березня 2024, 09:57
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Джерело:

ХОАФ

З початку повномасштабного вторгнення українська нація сконсолідувалася, щоб відбитися від окупанта та захистити свою землю. Проте, на жаль, були й ті, хто зрадив власну державу.

Одним з таких став колишній власник і президент футбольного клубу Мир з Горностаївки Іван Доценко. Він активно почав співпрацювати з росіянами після окупації, за що отримав підозру в державній зраді.

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Відповідний документ був виданий Херсонською обласною прокуратурою. Доценко наразі продовжує успішно працювати у сфері аграрного бізнесу та люб'язно роздає інтерв'ю пропагандистським ЗМІ. Він також був депутатом Новотроїцької селищної ради від ОПЗЖ.

Повідомляється, що Іван Доценко схиляв мешканців села Горностаївка до співпраці з окупантами та примушував співробітників свого підприємства "Агрофірма Мир" брати участь у незаконному референдумі щодо приєднання Херсонської області до Росії. У разі відмови погрожував звільненням.

Що інкримінують Івану Доценку:

  • Надання іноземній державі або організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, що вчинено в умовах воєнного стану
  • реєстрацію агрофірми "Мир" і сплати податків до бюджету країни-агресора з метою забезпечення надходження коштів, які можуть бути використані для збройних дій проти України
  • організацію транспортування сільськогосподарських продуктів з окупованої території до морських портів Росії та тимчасово окупованої території АР Крим з метою подальшого експорту до інших країн під виглядом експортної продукції Росії
  • забезпечення ремонту та відновлення пошкодженої військової техніки збройних сил Росії, надання сільськогосподарської техніки для будівництва та облаштування фортифікаційних споруд збройних сил Росії
  • експорт сільськогосподарської продукції з метою забезпечення економічної стабільності країни-агресора
  • забезпечення військових Росії житлом, харчовими продуктами та продовольчо-побутовими засобами для підтримання їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей.

І це далеко не повний список. На підставі вищеперелічених пунктів, Іван Іванович Доценко підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення згідно з частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Документ про підозру в держзраді Івану Доценку / Фото з ХОАФ

Довідка. Іван Доценко володів клубом Мир Горностаївка, який заснований у 1994 році. Команда п'ять сезонів виступала в чемпіонаті України серед аматорів та Кубку ліги. Була переможцем чемпіонату у 2010 році. Мир також є 5-разовим чемпіоном Херсонської області, а з 2011 по 2019 рік мав професійний статус та виступав у Другій лізі.
Автор: Денис Іваненко