З Шевченком навіть не слід порівнювати: екстренер Челсі напророкував майбутнє Мудрику
Джерело:Setanta Sports
Михайло Мудрика після трансферу у Челсі почали порівнювати з Андрієм Шевченком, який раніше грав за "синіх". Але робити це наразі точно недоцільно.
15 січня Челсі офіційно оголосило про трансфер Михайла Мудрика. Після чого багато людей пророкували йому кар'єру, яку у Лондоні здобув його земляк Андрій Шевченко. Але наразі у лівого вінгера не все так складається, як би хотілось.
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Із п'яти матчів Михайло може занести собі в актив лише дебютний матч проти Ліверпуля. У чотирьох наступних Мудрик нічим на футбольному полі не вражав. Українець разом із командою готується до наступного поєдинку проти Тоттенхема (26 лютого).
Грант: Шевченко – великий талант, я не можу їх порівнювати
Колишній наставник лондонського клубу Авраам Грант висловив свою думку щодо гри Мудрика. Він назвав Шевченка фантастичним футболістом, але не став порівнювати Михайла з Шевою.
"Це хороший гравець, в цьому немає жодних сумнівів. Я сподіваюсь, що у Челсі з'явиться хороша стратегія, яка дозволить українцю проявляти свій талант якнайкраще", – сказав колишній тренер "синіх".
Грант впевнений, що колишньому "гірнику" буде вкрай складно дістатись до кар'єри легендарного у минулому футболіста збірної України.
Мудрик чи Шевченко? Шевченко – великий талант. Я не можу їх порівнювати. Шевченко в найкращій формі був, мабуть, найкращим футболістом світу. Це фантастичний гравець, просто неймовірний. На жаль, я працював з ним вже наприкінці його кар'єри, але на своєму піку він був найкращим нападником у світі. Розумний, якісний. Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка. Але, на мою думку, не потрібно їх порівнювати. Кожен має витискати максимум зі своїх якостей, зі свого таланту,
– додав Грант.
Нагадаємо, що контракт Мудрика з "аристократами" розрахована до кінця червня 2031 року. Відзначимо, що у "синіх" Михайло виступає під 15-м номером.
Головне про кар'єру Шевченка у Челсі
- У липні 2006 року Андрій Шевченко змінив один європейський гранд на інший, перейшовши з італійського Мілана у лондонське Челсі.
- У Лондоні український нападник пограв два роки та у серпні 2008-го повернувся у Мілан, але вже лише на правах оренди.
- Оренда у Серії А тривала до кінця червня 2009 року та повернувся до "синіх".
- Однак повернення було коротким. Наприкінці серпня того ж року у статусі вільного агента перейшов у київське Динамо.
- У футболці Челсі Шевченко провів 77 матчів, у яких відзначився 22 голами та 10 асистами. Також заробив 2 жовті картки.
- Разом із "аристократами" здобув один трофей.