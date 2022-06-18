Екстенісистка Савчук назвала жахливий відсоток, кому у тенісному колі байдуже на війну в Україні

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ольга Савчук розповіла, як у тенісному колі реагують на війну в Україні. Колишня тенісистка здивована байдужість "колег по цеху".

Савчук: Намагаюся донести правду моїм колегам в Європі

34-річна колишня тенісистка зізналась, що отримувала пропозиції допомоги та слова підтримки лише від західних гравців. Ольга Савчук здивована позицією тенісних органів ATP та WTA, які своїми діями натякають, що стоять на боці ворожої Росії.

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Менеджерка української збірної з усіх сил намагається донести тенісній спільноті про справжні реалії війни в Україні. Деякі з "колег по цеху" навіть дивуються відео та світлинам, які їм показує українка зі зруйнованої Бучі та Маріуполя. І це лише маленька частинка того, що перетворили росіяни у руїни.

Савчук відзначила Велику Британію, яка глибоко висвітлює події, які відбуваються в Україні.

Я взагалі хочу сказати з досвіду таких ситуацій, коли я намагаюся донести правду моїм колегам в Європі, якимось знайомим. Я переглядаю місцеві новини з усіх можливих джерел, щоб зрозуміти наскільки багато і наскільки правдиво ЗМІ показують війну в Україні,

– сказала Ольга.

"Так ось, в Англії висвітлюють події не поверхово, а навпаки, досить глибоко. Але коли я показую знайомим і колегам відео від своїх друзів і родичів, де є зруйновані будинки, весь цей жах з Бучі і Маріуполя, то багато хто дивується. Мовляв, ах, ось як виглядають зруйновані будівлі, ах, ось як виявляється все погано", – додала екстенісистка.

"Вони навіть не намагаються нічого дізнатися"

За словами Савчук, більшості у тенісному колі взагалі байдуже на війну у нашій країні. Менеджерка взагалі не розуміє, як таке можливо, коли люди взагалі не намагаються нічого дізнатись.

Особисто для мене це дивовижна реакція, яка показує, що люди насправді дуже поверхнево цікавляться тим, що відбувається. У тенісному світі, я так розумію, що 90 % зовсім це не цікавить. Мене це особисто шокувало, поранило, і я кожен день про це думаю. Я постійно говорю про це з мамою, не можу зрозуміти, як таке взагалі можливо і наскільки багатьом людям ... Не можу сказати, що все одно, просто вони навіть не намагаються нічого дізнатися,

– зізналась Савчук.

Нагадаємо, що саме Ольга Савчук була капітаном жіночої збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг-2022.