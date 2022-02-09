Експерт назвав п'ять хокейних збірних, які претендують на перемогу на Олімпіаді-2022

Експерт Discovery Eurosport з хокею з шайбою та колишня зірка НХЛ Маріуш Черкавський робить огляд чоловічих змагань з хокею з шайбою на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

Кого вважаєте фаворитами, які здатні здобути золоту медаль у хокеї в Пекіні-2022?

Зараз це особливо важко передбачити з цими ПЛР-тестами, які за мить можуть усе змінити. Наприклад, якщо якась команда втратить через це воротаря або нападника, то її одразу можна списувати зі списку фаворитів, вона стає слабшою.

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Проте, звісно є кілька команд, які завжди попереду інших — Швеція, Чехія, Канада, Фінляндія, Олімпійський комітет Росії.

Також варто зважати на те, що в Олімпіаді не беруть участь гравці НХЛ. Хтось може сказати, що не вистачатиме зіркових гравців та гучних імен, але насправді, завдяки цьому рівень гри вирівнявся, а емоції зростають. Це також чудова можливість для багатьох гравців проявити себе та досягти найвищого рівня.

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Чи знайомі ви із командою Словаччини? Як далеко ця команда може зайти?

Словаччина завжди була одна з найамбіційніших команд, до того ж хокей для них – один з головних видів спорту. Кожен зробить усе можливе, щоб вийти з групи. Проте змагання масштабні, лише одна команда з групи та найкращий володар другого місця зможуть боротися за медаль.

Що ви думаєте про команду Китаю з гравцями з різних країн?

Китай намагався підготувати команду протягом останніх кількох років. Їх тренували гравці та тренери, також з НХЛ. Проте я не думаю, що від них варто чекати сюрпризів, адже хокей дуже складна та технічна гра, тому просто неможливо створити команду за кілька років.