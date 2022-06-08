Експеримент від Петракова: несподіваний склад України на гру проти Ірландії у Лізі націй
Джерело:УАФ
Збірна України стартує у Лізі націй. "Синьо-жовті" 8 червня зіграють проти Ірландії.
Величезна ротація від Петракова
Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився зі складом команди на стартовий для себе матч у Лізі націй. Величезні кадрові змінив відбулись, якщо порівнювати із попередньою грою проти Уельсу у боротьбі за Мундіаль.
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У матчі проти Ірландії з перших секунд зіграють ті, хто отримав мінімум ігрової практики або взагалі не виходив на поле у минулих зустрічах. Одразу декілька лідерів не потрапили у заявку української збірної, деякі з них розпочнуть поєдинок із лави запасних.
Лише Віталій Миколенко незмінно контролює лівий фланг оборони збірної України.
Стартовий склад збірної України
- Україна: Лунін – Попов, Бондар, Сирота – Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко – Зубков, Довбик, Мудрик
- Запасні: Пятов, Різник, Соболь, Ігнатенко, Піхальонок, Маліновський, Сікан, Забарний, Циганков, Зінченко, Караваєв, Матвієнко
Підопічні Петракова зіграють у жовтому комплекті форми.
Для ірландців ця гра буде не першою у цьогорічному розіграші Ліги націй. У першому матчі наш майбутній суперник мінімально програв Вірменії (1:0).