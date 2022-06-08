Експеримент від Петракова: несподіваний склад України на гру проти Ірландії у Лізі націй

Збірна України стартує у Лізі націй. "Синьо-жовті" 8 червня зіграють проти Ірландії.

Величезна ротація від Петракова

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився зі складом команди на стартовий для себе матч у Лізі націй. Величезні кадрові змінив відбулись, якщо порівнювати із попередньою грою проти Уельсу у боротьбі за Мундіаль.

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У матчі проти Ірландії з перших секунд зіграють ті, хто отримав мінімум ігрової практики або взагалі не виходив на поле у минулих зустрічах. Одразу декілька лідерів не потрапили у заявку української збірної, деякі з них розпочнуть поєдинок із лави запасних.

Лише Віталій Миколенко незмінно контролює лівий фланг оборони збірної України.

Стартовий склад збірної України

Україна: Лунін – Попов, Бондар, Сирота – Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко – Зубков, Довбик, Мудрик

Лунін – Попов, Бондар, Сирота – Качараба, Сидорчук, Шапаренко, Миколенко – Зубков, Довбик, Мудрик Запасні: Пятов, Різник, Соболь, Ігнатенко, Піхальонок, Маліновський, Сікан, Забарний, Циганков, Зінченко, Караваєв, Матвієнко

Перший матч у Лізі націй для України проти Ірландії розпочнеться 8 червня о 21:45 за київським часом.

Підопічні Петракова зіграють у жовтому комплекті форми.

Для ірландців ця гра буде не першою у цьогорічному розіграші Ліги націй. У першому матчі наш майбутній суперник мінімально програв Вірменії (1:0).