Не все заплановане вдалось втілити, – Бех-Романчук про складний сезон на фоні війни в України

Марина Бех-Романчук закінчила для себе сезон "сріблом" у потрійному стрибку. На цій яскравій ноті у фіналі Діамантової ліги у Цюриху (Швейцарія) українська легкоатлетка пішла у відпустку.

Бех-Романчук: Це дуже пізнавальний сезон

В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу Марина Бех-Романчук розповіла про складний сезон на фоні війни в Україні. Цей сезон можна назвати експериментальним для нашої легкоатлетки.

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Марина змагалась не лише на рідній довжині, а й у потрійному стрибку. Однак можна лише поплескати спортсменці, яка гарно впоралась з таким складним завданням.

Хоча сама Бех-Романчук не повністю задоволена своїми виступами у сезоні, вона називає його неоднозначним, адже не все задумане вдалось втілити у реальність.

Відверто кажучи, у мене двояке ставлення та відчуття від цього сезону. Не все заплановане вдалось втілити у життя, хоча назвати сезон невдалим теж не можу. Це дуже пізнавальний сезон, у якому зіштовхнулась із багатьма новинками, на які не завжди вдалось правильно реагувати,

– розповіла стрибунка у довжину.

Під словом "новинки" легкоатлетка мала на увазі сезон із новими випробуваннями, з якими не зіштовхувалась у минулому. Неодноразово обидва старти на довжині та потрійному були не тільки в один день, а з різницею у пару годин.

Зіштовхувалась із новими випробуваннями, адже у цьому сезоні змагалась одразу у двох дисциплінах. Бували етапи, коли два види відбувались не те, що в один день, а майже в один час. Не завжди вдавалось до усього підійти із правильної сторони. Потрібно було звикати, адже вперше у кар'єрі зіткнулась із такою ситуацією. Сезон видався пізнавальним та дуже цікавим,

– відповіла Бех-Романчук.

Нагадаємо, що сезон Діамантової ліги Бех-Романчук розпочала зі "срібла" у потрійному стрибку в Досі та закінчила другим місцем у цій же дисципліні у швейцарському Цюриху.