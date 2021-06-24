Ексгравця Карпат виженуть з клубу через расизм у відеогрі

Колишній захисник Карпат Данілу Авелар відзначився скандальною витівкою поза футбольним полем. Бразильський футболіст може вилетіти з Корінтіанса через расизм.
Расистський скандал
32-річний бразильський захисник Данілу Авелар влив у скандал. Під час гри в Counter-Strike він обізвав свого суперника "сином чорної дівчини". Такий расистський заклик був зайвим у його розмові.
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Після гри футболіст зізнався, що це була захисна реакція на расизм у його сторону і попросив вибачення. Однак було вже занадто пізно. Репутація колишнього гравця львівських Карпат була зіпсована. У бразильському клубі різко відреагували на слова Авелара.
У своєму твітері клуб опублікував заяву, у якій йдеться, що клуб вже веде перемовини із агентом футболіста щодо дострокового розірвання контракту.
- З липня 2010-го до того ж місяця 2013-го Авелар виступав за львівські Карпати, періодично катаючись в оренди. Бразилець таки став стабільним гравцем основи та після хорошого виступу привернув увагу європейських клубів. Після цього виступав за Шальке, Кальярі, Торіно та Ам'єн.
- З 2018 року футболіст виступає на рідній землі у Бразилії, перейшовши у Корінтіанс. У бразильській Серії А забив 9 голів у 92 матчах. Ймовірно, футболіст більше не зіграє за клуб та стане вільним агентом. Контракт Авелара з Корінтіансом розрахований до кінця грудня 2022 року.