Ексгравця Карпат виженуть з клубу через расизм у відеогрі

Колишній захисник Карпат Данілу Авелар відзначився скандальною витівкою поза футбольним полем. Бразильський футболіст може вилетіти з Корінтіанса через расизм.

Расистський скандал

32-річний бразильський захисник Данілу Авелар влив у скандал. Під час гри в Counter-Strike він обізвав свого суперника "сином чорної дівчини". Такий расистський заклик був зайвим у його розмові.

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Після гри футболіст зізнався, що це була захисна реакція на расизм у його сторону і попросив вибачення. Однак було вже занадто пізно. Репутація колишнього гравця львівських Карпат була зіпсована. У бразильському клубі різко відреагували на слова Авелара.

У своєму твітері клуб опублікував заяву, у якій йдеться, що клуб вже веде перемовини із агентом футболіста щодо дострокового розірвання контракту.