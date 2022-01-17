Ексгравець та тренер Шахтаря офіційно очолив клуб Другої ліги
17 січня 2022 , 10:23Читать новость на русском
Джерело:ФК Нива
Український спеціаліст Ігор Леонов став головним тренером ФК Нива з Вінниці. Клуб наразі виступає у Другій лізі.
15 січня він підписав контракт із командою із Вінниці. У листопаді керівництво Ниви відправило у відставку Володимира Циткіна, і виконуючим обов'язки головного тренера команди став Валентин Вишталюк.
До слова Евертон офіційно звільнив Бенітеса з посади головного тренера
"Ігор Леонов – досвідчений тренер, який працював у структурі Шахтаря, а також у командах УПЛ. Для нашого клубу – це важливе підсилення. Сподіваємося, що під керівництвом нового наставника Нива зможе досягти вагомих результатів", – сказав спортивний директор ФК Нива Олексій Свіріда.
Що відомо про Ігора Леонова
- Вболівальники зі стажем добре знають Ігоря Леонова як ексгравця донецького Шахтаря. Він провів за "гірників" 249 матчів. Також Ігор Леонов захищав кольори клубів Австрії, України і Росії.
- Після завершення кар’єри гравця розпочав тренерську роботу. Спочатку шукав таланти для клубу Шахтар. Після трьох років роботи став тренером у футбольній академії "гірників", а також тренував команду Шахтар-3 у Другій лізі.
- У грудні 2010 року Ігор Леонов був запрошений до тренерського штабу маріупольського Іллічівця, а пізніше виконував обов’язки головного тренера цього клуба. Надалі працював головним тренером клубів УПЛ Арсенал Київ і Минай, який залишив наприкінці минулого року.